Самолеты новосибирского аэропорта Толмачево отсняли 15 фотографов

С летного поля 15 фотографов снимали новосибирский аэропорт.

Как сообщает, МК в Новосибирске, в аэропорту Толмачево прошел официальный споттинг — 15 фотографов с летного поля снимали, как взлетают и садятся самолеты.

Несмотря на то, что заявок на участие было в четыре раза больше, некоторые фотографы остались недовольны отказом. Однако в пресс-службе аэропорта сообщили, что в этом году еще не раз пройдут подобные мероприятия.

Ради редких кадров в Новосибирск съехались фотографы из Москвы, Курска, Омска, Мурманска и других городов России. Несмотря на жуткие погодные условия фотографы провели фотосъемку, после которой организаторы угостили их горячим чаем.

Напомним, что в аэропорту Новосибирска собака нашла лишний миллион в багаже пассажира.