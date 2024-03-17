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общество

В Новосибирске повара пекут блины на 16 сковородах одновременно

Фото: BFM-Новосибирск

17 марта отмечается последний день Масленицы.

Сегодня, 17 марта, отмечается последний день Масленицы. Новосибирские повара местных ресторанов раскрыли несколько своих личных секретов при приготовлении блинов для портала BFM-Новосибирск.

По словам поваров, при правильном подходе к рецепту теста количество сковородок можно увеличить в несколько раз, чтобы быстрее приготовить блины.

“На работе я готовлю на шести сковородках одновременно. Это не сложно. Можно сравнить с мастерством жонглера”, – рассказала шеф-повар и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

А шеф-повар, совладелец и основатель школы ресторанов и кулинаров “Гастроинкубатор” Николай Ильин рассказал, что во время фестивалей готовил блины одновременно на 16 сковородах.

Напомним, что сегодня, 17 марта, объявлен последний день выборов на пост главы государства.

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Валерия Митрохина
Журналист

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