В Новосибирске терапевт объяснила смерть молодой мамы после удаления зуба

Врач из Новосибирска – терапевт с 40-летним стажем Лариса Алексеева рассказала, что могло произойти перед смертью молодой мамы, когда ей удалили зуб.

История, которая наделала много шума, произошла в декабре прошлого года. 27-летняя мать двух детей неделю умчалась с болью в зубе, а потом обратилась к стоматологам.

Зуб был удалён, но после процедуры у Алины начались рвота и головокружение. Состояние женщины быстро ухудшилось. Она ушла в коматозное состояние. Позже у неё отказали почти все органы, молодая мать – умерла. В этом году следователи СКР возбудили уголовное дело.

Пока не готовы окончательные результаты экспертизы, но врач обще категории, терапевт с 40-летним стажем Лариса Алексеева предположила, как могли развиваться события в тот день.

«Удаление зуба – это хирургическое вмешательство, поэтому пациент должен осознавать определённые риски, когда отправляется в стоматологию, и стараться их минимизировать. Да, там спросят про общее состояние, но детально обследовать – например, брать кровь на анализ или запрашивать медкарту – не будут, — прокомментировала ситуацию врач изданию «Горсайт-ОТС».

- Не заполняйте анкету формально. Честно расскажите о заболеваниях, о своём самочувствии, о возможных рисках, связанных с индивидуальными особенностями организма»,

А вот медицинский адвокат Юлия Казанцева считает, что смерть пациентки могла быть и не связана с удалением зуба.

«Возможно, имелись какие-то заболевания, о которых человек не знал, и они стремительно развились. А возможно, врачи занесли инфекцию или собрали неполный анамнез у пациента», – выдвигает версию Юлия Казанцева.

Так или иначе, но окончательный результат должны озвучить следователи, после того, как будет готова экспертиза.