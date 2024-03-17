В Новосибирской области 340 туристов предупредили МЧС о путешествиях

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, сколько туристических групп отправились в путешествия в 2024 году – большинство из них дети.

Как сообщают в спасательном ведомстве, о своих предстоящих путешествиях с начала 2024 года заявили 17 организованных групп. В общей сложности в них вошли 341 человек, из которых 265 – это дети. За пешими туристами всегда следят специалисты.

«За безопасностью движения каждой тургруппы следили специалисты единых дежурно-диспетчерских служб, поисково-спасательных формирований и местных пожарно-спасательных подразделений. Происшествий ни на одном из зарегистрированных маршрутов не произошло», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели также напомнили, что регистрировать в МЧС необходимо и массовый, и одиночный турпоход. В некоторых случаях своевременное информирование спасало жизни участников похода.

«Не подвергай свою жизнь опасности – обязательно регистрируй свой маршрут и сообщай о возникновении проблем экстренным службам»,

— заключили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, в конце прошлого года на крупных объектах, которые посещают туристы, появилась информация о лучших местах в регионе, которые следует посетить.