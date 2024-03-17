Вице-мэр Новосибирска поблагодарила дизайнера за камзол на Масленицу

Новым камзолом в русском стиле вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова похвасталась в своём телеграмм-канале.

Сегодня вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову видели на праздновании Масленицы. К этому мероприятию она основательно подготовилась и представила новый образ в стиле Slavic girl, который сейчас пользуется спросом во всём мире. За наряд вице-мэр поблагодарила своего дизайнера.

«Хочу сказать огромное спасибо прекрасному Новосибирскому дизайнеру Виктору Феоктистову, который создал для меня такой чудесный русский наряд! Очень хочу, чтобы мы чаще носили одежду наших прекрасных дизайнеров и модельеров!» — поделилась Анна Терешкова в своём телеграмм-канале.

Виктор Феоктистов – известный модельер, и не только в Новосибирске, но и в столице России. Он перебрался в столицу Сибири в конце 80-х годов. В Доме моделей он открыл одну из первых мужских групп моделирования, а позже откроет центр молодёжной моды.

Напомним, сегодня же покупатели в супермаркете наукограда Кольцово увидели Барби, одетую в блины в стиле «Славянский шик».