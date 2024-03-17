Вторая жительница Новосибирска выиграла квартиру в викторину по истории региона

В Новосибирской области прошёл второй день «распределения призов» среди выигравших в викторину по истории региона. Так, обладателями квартир стали двое жителей столицы Сибири.

Итоги викторины по истории в Новосибирской области подводят каждый день голосования. Первые результаты были опубликованы в пятницу, 15 марта.

Обладателем квартиры в этот день стал мастер завода Михаил Шилов. Определился также и обладатель новенького «Москвича».

Новое распределение ценных подарков опять произошло в эфире телеканала ОТС уже 16 марта. На этот раз «Москвич» уехал в Ордынский район – к Прасковье Панфиловой. Квартира опять досталась жительнице Новосибирска – Светлане Луговой.

«Никогда не выигрывала. Но тут как позвонили, как сказали. Я в шоке была, и до сих пор в шоке»,

- поделилась эмоциями Прасковья Панфилова.

Как сообщают организаторы, окончательное распределение подарков викторины «Новосибирская область в истории России» состоится в эфире телеканала ОТС 18 марта, в 21.10.