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общество

Житель Новосибирска выиграл квартиру в викторине по истории региона

Фото: freepik

В первый день викторины по истории региона мужчина выиграл квартиру.

Как сообщает “Вести Новосибирск”, мастер завода Михаил Шилов стал победителем викторины “Новосибирская область в истории России” и получил новую квартиру.

Мужчина рассказал, что свой подарок передаст внучкам, которым эта квартира пригодится в будущем.

Сообщается, что в викторине “Новосибирская область в истории России” жителям региона предлагали проверить свои краеведческие знания, для этого нужно было заполнить специальную анкету, которую волонтеры раздавали в общественных местах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проходит последний день выборов президента РФ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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