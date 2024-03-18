Актер Прилучный поздравил дочь с днем рождения спустя две недели

На днях Мия, дочь знаменитых российских актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, отпраздновала свое восьмилетие в стиле фильма «Аватар».

Вечеринку организовала ее мама и пригласила на нее множество гостей. Однако, отмечается, что отец девочки, Павел Прилучный, не присутствовал на мероприятии.

Несмотря на это, Прилучный поздравил дочь через социальные сети спустя две недели. Возможно, он планирует устроить для нее отдельное празднование. Прилучный подарил ей детский квадрацикл.

Сама Агата Муцениеце поделилась моментами праздника в своем личном блоге, где можно увидеть стильно украшенное лофт-пространство в синих тонах, а также аниматоров в костюмах пришельцев-аватаров. Один из высоких моментов вечера стало танцевальное выступление артистов, которые имитировали сражение воинов с другой планеты.

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