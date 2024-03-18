Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч за отказ в авиаперевозке

Новосибирская транспортная прокуратура назначила авиакомпании «Сибирь» штраф в 30 тысяч рублей.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в авиаперевозке.

По предварительным данным, 8 пассажиров направлялись из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск, и авиакомпания отказала им в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна.

В результате чего, по инициативе прокурора сейчас авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной по статье “оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно”, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что авиакомпания S7 получила штраф в 30 тысяч рублей за невыдачу багажа.