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общество проиcшествия

Частный дом горит недалеко от Бугринского моста в Новосибирске

Фото: Бугринский комитет

В Новосибирске возле Бугринского моста произошел пожар в частном доме.

Инцидент произошел днем в понедельник 18 марта. На месте происшествия работают спасатели. Об этом сообщает группа «Бугринский комитет».

По данным источника, огонь распространился на дом и прилегающие постройки по адресу улица Коуракская. В данный момент работают два пожарных расчета, и подробности происшествия уточняются.

Официальную информацию о возгорании пока не предоставили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области с 11 по 17 марта произошло 56 пожаров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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