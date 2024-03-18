Частный дом горит недалеко от Бугринского моста в Новосибирске

В Новосибирске возле Бугринского моста произошел пожар в частном доме.

Инцидент произошел днем в понедельник 18 марта. На месте происшествия работают спасатели. Об этом сообщает группа «Бугринский комитет».

По данным источника, огонь распространился на дом и прилегающие постройки по адресу улица Коуракская. В данный момент работают два пожарных расчета, и подробности происшествия уточняются.

Официальную информацию о возгорании пока не предоставили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области с 11 по 17 марта произошло 56 пожаров.