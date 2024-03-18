«Да добейте её уже!»: новосибирцев возмутило синтетическое чучело Масленицы

В минувшее воскресенье, 17 марта, в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области сжигали чучело Масленицы – конструкция из синтетического материала долго тлела, источая неприятный запах на всю округу. Это возмутило местных жителей.

Как рассказывают собравшиеся в центре Краснообска зрители, на чучело Масленицы организаторы явно пожалели материал. Конструкция представляла из себя палку, на которую был надет синтетический материал, который после поджога начал не гореть, а тлеть.

«Такого позора Краснообск еще не знал. Утеряны традиции и специалисты чучелостроения. А в Аграрном наукограде не нашлось даже соломы, – подписал снятое видео блогер из Краснообска Валерий Котельников.

– Они повесили как на вешалку синтетическое платье, которое от костра начало плавиться и стекать струйками. Но это происходило до уровня колена. Потом вылез мужик с факелом и начал ее тыкать, но в платье проплавлялись только дырки. Народ кричал: «Да добейте вы ее уже!!! Судя по приметам, нас ожидает долгая и мучительная зима».

В итоге с трудом, но синтетическую Масленицу сожгли. Как вспоминает блогер, не всё гладко было с проводами зимы и два года назад.

«Помню, после сжигания чучела на Масленицу в 2022 году на меня руководитель написала даже заявление в ФСБ... При этом они тогда додумались в самом начале спецоперации сжечь чучело из огнемета, а я, такой гад, всё это снял, и видео завирусилось на всю страну», – вспоминает Валерий Котельников.

Напомним, в минувшее воскресенье куклы Масленицы сжигали также по всему Новосибирску, а во Дворце культуры имени М. Горького даже показали, как правильно делать чучело.