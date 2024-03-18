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политика общество

Губернатор Новосибирской области прокомментировал итоги выборов президента

Фото: Правительство Новосибирской области

Андрей Травников прокомментировал итоги выборов президента РФ.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников высказался об итогах выборов президента Российской Федерации.

«Выборы в Новосибирской области прошли при высокой активности граждан. Проголосовало практически две трети избирателей Новосибирской области. Были созданы все возможности для участия в голосовании, в том числе, в этом году впервые полномасштабно использовался новый формат − дистанционное электронное голосование», — прокомментировал глава региона.

Также победу Владимира Путина Андрей Травников назвал ожидаемой, так как действующий президент вместе со своей командой проделал огромную работу.

Напомним, что ЦИК Российской Федерации огласила результаты обработки 90,15% бюллетеней.

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Валерия Митрохина
Журналист

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