ЦИК Российской Федерации огласила результаты обработки 90,15% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия РФ озвучила приблизительные результаты голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, по результатам обработки 90,15% бюллетеней стали известны следующие результаты выборов президента России 2024: Владимир Путин — 87,21%; Николай Харитонов — 4,28%; Владислав Даванков — 3,94%; Леонид Слуцкий — 3,16%.

О результатах высказался депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Виктор Игнатoв.

«На выборах Президента России 2024 года побеждает Владимир Владимирович Путин. По предварительным данным, за него проголосовали более 87%. Этот рекордный результат говорит об огромной поддержке граждан России. За прошедшие шесть лет доверие людей к главе государства только выросло — на прошлых президентских выборах в 2018 году было 76,69%. Президентские выборы стали фактически всенародным референдумом в поддержку лидера нашей страны. Цифры говорят сами за себя: россияне готовы сплотиться вокруг президента в наше неспокойное время», — заявил политик.

Напомним, что по данным Новосибирского облизбиркома, на 15:00 в пятницу явка на выборах по региону составила 13,92%. Всего проголосовали 272 038 избирателей. На второй день, в субботу, 16 марта, утром проголосовало 823 862 человека, а это 46,98% от общего числа избирателей.