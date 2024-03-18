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общество

Губернатор Новосибирской области высказался о выборах президента

Фото: правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Михаил Травников высказался по итогам выборов президента России на оперативном совещании в правительстве региона 18 марта.

По его словам, избирательные участки в Новосибирской области функционировали эффективно и на высоком уровне. Явка избирателей в целом была выше среднероссийского уровня.

Губернатор отметил победу Владимира Путина как ожидаемую. Он отметил, что нынешний президент и его команда проделали значительную работу за последний срок.

Травников подчеркнул готовность совместно с президентом Путиным решать поставленные задачи и продолжать работу по развитию региональных и национальных проектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что международные эксперты отметили высокий уровень организации выборов в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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