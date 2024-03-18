Новосибирский актер Кологривый снимет фильм про ученых региона

На прошедшем фестивале «Семейные традиции» в Новосибирске популярный актер Никита Кологривый поделился планами создания фильма о работе новосибирских ученых.

Главная тема картины будет связана с работой геологов. Ожидается, что киностудия для съемок фильма будет построена в Академпарке в течение года.

Актер подчеркнул важность материала для создания кинопроекта. Он отметил, что уже имеются средства на строительство медиапарка, а работа над сценарием и съемками уже началась.

Кологривый также подчеркнул важность съемок не только о содержанках, но и о реальных личностях науки и активной молодежи. Он считает, что такие фильмы могут быть особенно интересными и познавательными для зрителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Кологривый снялся в сериале «Волшебный участок».