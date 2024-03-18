Новосибирский блогер Дава купил новую машину

Блогер и шоумен Давид Манукян отметил свой 31-й день рождения в прошедшие выходные.

В честь этого события он подарил себе новый автомобиль и поделился радостью с подписчиками в социальных сетях, опубликовав видео с момента получения подарка.

На видео Манукян демонстрирует свой новый автомобиль. Он также отметил, что решил рискнуть и выбрал китайскую машину, уверенный в ее качестве «на все 1000 процентов».

День рождения блогер отметил в узком кругу в субботу, 16 марта. Вместе с ним праздновали его родители и младший брат. Манукян выразил свою благодарность близким людям. Он сказал, что считает себя счастливым человеком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский блогер Дава встретился с Бузовой на шоу на ТНТ.