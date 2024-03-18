Новость о смерти короля Карла III оказалась фейком

Он вступил на престол меньше года назад.

В СМИ появилась о смерти короля Великобритании Карла III. Информационные источники ссылались на документ, который был опубликован якобы Букингемским дворцом. Однако выяснилось, что новость о смерти — фейк.

На престол король вступил меньше года назад. Коронация прошла 6 мая 2023 года. Карл III был сыном королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского. До вступления на престол он был известен как «принц Чарльз» и был наследником престола в течение длительного времени.

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