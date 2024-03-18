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политика

Первомайский район сильнее всех на выборах поддержал Путина

Фото: kremlin.ru

В Новосибирске назвали районы, в которых больше или меньше процентов электората проголосовало за Владимира Путина.

Действующий глава государства взял лидерство по количеству голосов во всех районах. Больше всего его поддержали в Первомайском районе — 82,92 % или 20 505 голосов. Меньше всего новосибирцев выбрали Путина в Центральном районе — 73,5 % избирателей или 20 266 голосов.

Напомним, кандидат в президенты Российской Федерации, действующий руководитель страны Владимир Путин, по результатам обработки 100 % протоколов со всех регионов набрал 87,28 % голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов, собравший 4,32% голосов избирателей, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,83%. На четвертом месте оказался кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, получивший поддержку 3,2% избирателей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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