Путин после обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента

На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Кандидат в президенты Российской Федерации, действующий глава государства Владимир Путин, по результатам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов на выборах президента.

Такие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов, собравший 4,32% голосов избирателей, за ним следует кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,83%. На четвертом месте оказался кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, получивший поддержку 3,2% избирателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области высказался о выборах президента.