Под Новосибирском эксперты нашли исправления в медицинской карте умершей девочки

Уже второй год продолжается следствие по делу гибели 12-летней школьницы в Купинской районной больнице Новосибирской области. Вновь назначенная экспертиза нашла внесённые изменения в медицинской карточке Ангелины Вахненко.

В декабре прошлого года следствие по факту смерти Ангелины Вахненко фактически началось сначала. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности два раза закрывали. Девочка впала в кому и умерла после того, как ей поставили прививку.

«Сначала температура была под 39, а потом мы сбивали, до 38. Она стала слабая, вялая. Она пошла в школу, а в обед позвонили, что ей стало плохо после урока физкультуры. Она пришла, сказала, что сильно болит голова, была вся заплаканная. Я хотела дать ей таблетку, её вырвало. Начался озноб, ей было всё хуже и хуже, — рассказывала мать девочки Вера Зебницкая-Шишова.

– Скорую вызвали, нам сказали, что её продуло. Я её доверила врачам, её увезли в больницу, думала, утром заберём. Потом она не ответила на звонок, мы узнали, что она попала в реанимацию и впала в кому. А на 12 день она умерла».

С диагнозом девочки врачи долго не могли определиться. Многодетная мать потребовала всестороннего расследования. Через несколько месяцев Вера Зебницкая-Шишова добилась возбуждения уголовного дела по 109 статье Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Однако назначенная после этого экспертиза так и не смогла выявить связь между смертью девочки и действиями врачей. Тогда безутешная мать решила обратиться к президенту России Владимиру Путину. В тот момент в Купино работала мобильная приёмная.

«Я разговаривала с женщиной по фамилии Пушкина. Сказали: «пишите губернатору». Я им объясняю: «мне не нужны отписки, я пришла жаловаться президенту!» А мне говорят: «это не по вашей теме: здесь только про СВО», — поделилась с Сиб.фм мать умершей девочки.

Вера Зебницкая-Шишова не сдавалась и добилась приёма. В областной администрации женщине обещали, что ход расследования возьмут на контроль. Теперь экспертизу проводят следователи отдела по особо важным делам СКР.

Поправки в медицинской карточке

Мать девочки фактически параллельно проводила своё расследование. Она считает, что в карточке Ангелины вносились изменения, которые и скрыли истинную причину смерти.

«Назначили новую экспертизу: изучаться будет история болезни. Там были внесены исправления: исправлены жизненно-важные показатели. Там был написан серозный менингит, а потом корректором замазали и написали – «острый, гнойный», — утверждает Вера Зебницкая-Шишова.

Эксперты исследовали медицинскую карточку девочки, но это опять не доказало ни вины, ни виновности врачей.

«Оценка результатов проведённого исследования показала, что выявленные признаки по своей значимости не достаточные для какого-либо категорического или вероятного вывода. Объясняется это использованием в исследованном документе нескольких способов для скрепления одних и тех же листов, что не исключает возможность изъятия листов перед повторным скреплением, — пришли к выводу эксперты. – Кроме того, в отношении блоков документов, скреплённых металлическими скобами, имеется возможность удаления листов».

Иными словами нет чёткого ответа на вопрос: была ли переписана медицинская история девочки. А вот следы корректора на медицинской карте эксперты всё-таки обнаружили. Также был переделан менингит из серозного в гнойный.

«Оказалось, что исправлений было гораздо больше, чем я их увидела. Я так поняла, что будет проведена дополнительная экспертиза,

- добавила Вера Зебницкая-Шишова. – Теперь им предстоит сопоставить показания, которые были даны ранее и сейчас».

Пока у матери умершей девочки остаётся много вопросов. Однако она получила ответ на свой главный вопрос: диагноз девочки, скорее всего, был исправлен. Разница в том, что менингит с излечимого превратился в неизлечимый.