Под Новосибирском начали проверку из-за смерти четырехмесячного ребенка

В искитимской больнице Новосибирской области умер четырехмесячный младенец.

Его доставили в реанимацию 23 февраля. Скончался он 7 марта. Об этом стало известно после того, как местная жительница поделилась информацией о трагедии в группе «Подслушано в Искитиме».

По словам матери ребенка, персонал больницы неадекватно относился к лечению и вел себя грубо по отношению к ней. Она также сообщила о наличии скорлуп от семечек и бумаги в детской коробочке со смесью, которая была предоставлена для ребенка. Эти обстоятельства также находятся на экспертизе для более детального расследования.

На данный момент не уточняется, каким именно заболеванием страдал младенец. Проводится проверка по данному случаю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском эксперты нашли исправления в медицинской карте умершей девочки.