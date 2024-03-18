Под Новосибирском полицейский помог женщине, у которой случился приступ на избирательном участке

В Убинском районе Новосибирской области полицейский оказал доврачебную помощь женщине, у которой случился приступ эпилепсии.

16 марта дежурный группы режима ИВС Межмуниципального отдела МВД России «Каргатский» младший лейтенант полиции Александр Баранов нес службу по охране общественного порядка на избирательном участке в селе Херсонка Убинского района Новосибирской области.

Внезапно одному из членов комиссии стало плохо. Женщина потеряла сознание, у нее начались судороги, и у нее возникли проблемы с дыханием. Александр Баранов, имеющий специальную медицинскую подготовку, быстро распознал признаки эпилепсии и незамедлительно принялся оказывать первую помощь.

«Пока председатель комиссии вызывала медицинскую бригаду, я повернул женщину на бок, при помощи ложки разжал ей зубы. Через некоторое время пострадавшая задышала, судороги начали стихать», — рассказал Баранов.

По словам врачей, действия сотрудника полиции были грамотными и своевременными. Если бы не его помощь, приступ мог бы закончиться остановкой дыхания и летальным исходом. Женщина была госпитализирована.

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