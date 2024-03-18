Под Новосибирском вновь обнаружили пробирки от детских анализов на свалке

После скандала с выброшенными останками медицинских карт и инструментов две недели назад, в городе Искитим Новосибирской области разразился новый скандал: сотрудники городской больницы опять разбросали отходы по всей округе.

Первый инцидент с медицинскими отходами произошёл ещё в конце февраля. Тогда жители частного сектора на улице Базарной нашли коробки и мешки, в которых было много отходов и персональные данные пациентов.

«Одна коробка была не запечатана. И там обнаружены амбулаторные карты. Видно, что лежит бланк с номером. Это персональные данные. Номера ОМС, полисы. Также там маски, перчатки и другие инструменты»,

— сообщал Сиб.фм представитель некоммерческой организации «ЖКХ контроль. Сибирь» Артём Фролов.

Начался скандал – местные жители отправились к главврачу Искитимской центральной городской больницы Владимиру Новикову. Один из них написал и официальное письмо руководству медицинского учреждения.

Руководство больницы обещало разобраться и убрать отходы сразу, однако сделало это только спустя сутки. К тому же главврач не нашёл, что на помойке оказались персональные данные пациентов.

Не прошло и полмесяца...

15 марта жители Искитима вновь наткнулись на медицинские отходы. Справедливости ради следует отметить, что на этот раз пробирки валялись на территории Искитимской центральной городской больницы.

«Пробирки из-под медицинских анализов (с данными детей) в «открытом доступе». Сомнительные пакеты и коробки. На площадке явные нарушения, — считают общественники. – Представитель сообщал, что «на территории Детской поликлиники установлены дополнительные контейнеры, и сотрудникам медучреждения для выноса мусора не нужно переходить на основную территорию больничного городка». В доказательство были показаны фотографии контейнеров, которые... на первый взгляд, расположены возле частного сектора. О том же говорит и кадастровая карта. Возле самих корпусов Детской поликлиники никаких контейнеров так и нет».

Зрелище разбросанных пробирок с персональными данными детей вновь возмутило активистов из Искитима. Фотографиями, сделанными в минувшие выходные, общественники поделились в соцсетях.

В своём ответе ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" предложила авторам поста официально обратиться к главврачу или оставить жалобу на Госуслугах.

«С жалобой на работу ГБУЗ НСО "ИЦГБ" Вы можете обратиться к главному врачу медучреждения, оставить сообщение на сайте Искитимской ЦГБ в разделе "Написать о проблеме", на сайте Минздрава в разделе "Обращения граждан" . Также Вы можете отправить жалобу через сервис «Госуслуги.Решаем вместе». С уважением, Искитимская больница»,

- говорится в ответе учреждения под постом.

Искитимские активисты нашли более действенный путь – о беспорядке на территории медицинского учреждения они намерены сообщить в правоохранительные органы.