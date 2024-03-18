Прокуратура Новосибирска добилась демонтажа незаконной котельной в ЖК «Тихомиров»

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональными ведомствами приняла меры по реагированию на сообщения о загрязнении воздуха в ЖК «Тихомиров».

По информации СМИ, проблема была связана с работой временной котельной.

Представители ведомств отметили, что несмотря на то, что котельная являлась источником выбросов, ответственные за строительство не провели инвентаризацию источников выбросов в атмосферу, а также не обеспечили подготовку руководителя в области охраны окружающей среды. Кроме того, размещение временной котельной не было учтено в проектной документации.

В результате требования прокуратуры временная котельная была демонтирована. Это не повлияло на теплоснабжение жилых домов.

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