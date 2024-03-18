В Новосибирске инженер создал дом на колесах своими руками

Инженер из Новосибирска Андрей Тимофеев реализовал уникальный проект, создав дом на колесах своими руками.

39-летний мужчина увлекался альпинизмом и природой. Он начал свой проект в 2018 году, когда задумался о покупке недвижимости. После оценки всех расходов он понял, что может позволить себе только половину квартиры на окраине Новосибирска. Это побудило его самостоятельно построить дом на колесах, который подходит для круглогодичного проживания.

Андрей сделал металлическую конструкцию, утеплил ее пенопластом и обложил сайдингом, после чего занялся внутренним оформлением. Он изготовил мебель, установил печь и обеспечил дом солнечными батареями для электроснабжения и отоплением через солярку. В итоге получилась квартира-студия на пять мест с полноценной кухней, спальней, биотуалетом и душем.

Супруга Андрея поддержала его проект, и всей семье, включая двух детей, теперь хватает места в этом удивительном доме на колесах. Общие затраты на реализацию проекта составили 1,5 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области объявили конкурс на разработку проекта детского сада на 225 мест.