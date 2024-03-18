В Новосибирской области объявили конкурс на разработку проекта детского сада на 225 мест

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило конкурс на проектирование детского сада на 225 мест.

Этот детский сад будет предназначен для временного пребывания детей дошкольного возраста и появится в микрорайоне «Клюквенный» на улице Подневича в Калининском районе города Новосибирска.

Генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян отметил, что основной упор при реализации проекта комплексного развития территории будет сделан на создание комфортных условий для будущих жителей микрорайона «Клюквенный». Планируется строительство двух детских садов на 225 мест каждый, школы на 1100 учеников, а также поликлиники, рассчитанной на 780 посещений в смену.

Совместно с ГКУ НСО «УКС» и ГКУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза», АО «АРЖС НСО» разработало задания на проектирование указанных социальных объектов, что позволит ускорить процесс проектирования и реализации подобных объектов в рамках других проектов КРТ.

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