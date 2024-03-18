Прокуратура Новосибирска потребовала мэрию очистить крыши от наледи

В нынешних погодных условиях ходить под крышами многоквартирных домов небезопасно.

Прокуратура Новосибирска внесла представление в адрес исполняющего обязанности мэра города Олега Клемешова после проверки исполнения администрацией законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам мониторинга сотрудники выявили многочисленные факты непроведения работ по очистке фасадов, козырьков, балконов и лоджий от снежных навесов и наледи.

С учетом текущих погодных условий, под крышами многоквартирных домов передвигаться становится небезопасно. Также отмечается отсутствие предупреждающих знаков и сигнальных лент на территориях.

Прокуратура уточнила, что мэрией города не обеспечен муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском вновь обнаружили пробирки от детских анализов на свалке.