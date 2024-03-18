Семья из Новосибирска погибла в ДТП под Кемерово

В понедельник, 18 марта, в одной из школ Новосибирска начались уроки с печальной новостью: двое учащихся погибли в результате аварии на трассе Р-255 «Сибирь».

По сообщениям подписчиков паблика «Матрешкин двор» в социальной сети ВКонтакте, на 373 км трассы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, включая двух учеников 217 школы. Об этом пишет VN.ru.

Директор школы Елена Третьякова подтвердила информацию о происшествии и объявила о начале сбора средств для помощи пострадавшим. Она также сообщила, что похороны организовывает бабушка погибших учащихся, и родители могут передавать посильную помощь через классного руководителя.

Местные жители отреагировали на призыв о помощи и приняли участие в сборе средств, оказывая поддержку бабушке и тете погибших. По рассказам участников сбора, семья находилась в поездке, когда произошло столкновение.

Очевидцы происшествия утверждают, что авария произошла около 10 утра из-за неудачного маневра обгона. Представители ГИБДД по Кемеровской области пока не комментировали причины инцидента, но они призвали автомобилистов быть крайне осторожными на дорогах. Трасса была временно перекрыта в результате аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске столкнулись сразу пять авто в Центральном районе.