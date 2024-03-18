Стали известны подробности жуткого ДТП под Кемерово, где погибла семья из НСО

В полиции рассказали, при каких обстоятельствах 18 марта на трассе под Кемерово погибла целая семья из Новосибирска.

Предварительно установлено, что женщина за рулем Ford не справилась с управлением и вылетела на встречку, где врезалась в большегруз, а затем и в ехавший сзади Volvo. Водитель и три пассажира машины из Новосибирска, в числе которых дети семи и 12 лет, погибли на месте.

Напомним, местные жители приняли участие в сборе средств, оказывая поддержку бабушке и тете погибших сибиряков. Сбор объявили директор школы, где учились дети.