Третий обладатель квартиры: в Новосибирске подводят итоги викторины по истории региона

В Новосибирской области определены обладатели двух квартир, которые были разыграны во время выборов президента России. Результаты третьего розыгрыша пока не публиковались.

Первый обладатель квартиры, которую разыграл фонд «Единство», был определён ещё в пятницу, 15 марта.

«Им стал Михаил Сергеевич Шилов, житель Дзержинского района г. Новосибирска, — сообщают организаторы розыгрыша. — На вручение ключей от новенького объекта недвижимости, победитель приехал со своей семьёй: дочерью Алиной и внучками Дарьей и Элиной».

Свои купоны в пункте приёма оставила вся семья, но Шиловы не очень верили в выигрыш, поэтом трансляцию пропустили. Организаторы позвонили им и сообщили радостную новость.

Во второй день выборов президента вновь были определены победители. Жительница Железнодорожного района Новосибирска Светлана Луговая тоже не очень верила в удачу, но пенсионерке повезло со второго раза.

«Светлана Ивановна приняла участие и опустила купон викторины в коробку для сбора, ещё 15 марта. В первый день розыгрыша, купон не стал одним из счастливчиков, но уже на следующий день помог своей владелице стать обладателем одного из главных призов – квартиры!»

- подчёркивают организаторы.

На этом пока определение обладателей ценных призов остановилось. Как сообщают организаторы викторины, окончательное «распределение подарков» состоится в эфире телеканала ОТС 18 марта, в 21.10.