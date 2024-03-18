В Новосибирске мужчина забрался на линию электропередач

Мужчина забрался на линию электропередач и кричал о помощи.

По данным пресс-службы МЧС по Новосибирской области, вчера местный житель в Академгородке забрался на линию электропередач, крепко ухватился за опору и стал просить о помощи.

В результате чего к нему прибыли пожарные, которые забрались на высоту, обмотали мужчину спасательными веревками и спустили на землю — он не пострадал.

Причина, по которой мужчина решил рискнуть жизнью, неизвестна.

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