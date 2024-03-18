В Новосибирске продают два корейских кафе за 8,5 млн рублей

За 8,5 миллионов рублей продают два корейских заведения в Новосибирске.

По данным сайта для объявлений Авито, в Новосибирске выставили на продажу две действующих точки корейской кухни Kannam Chiken, за которые просят 8,5 миллионов рублей. Кафе расположены на улицах Пролетарской и Мясниковой.

В описании указано, что у ресторанов есть доставка, а также клиентская база и стратегия развития, поэтому кафе не требуют дополнительных вложений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском продают коттедж у Обского моря за 42 миллиона.