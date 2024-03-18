В Новосибирске судят подрядчика ЛДС Михаила Воловича

Ранее гендиректора организации обвинили в хищении более 100 млн рублей.

В понедельник, 18 марта, суд начал рассмотрение уголовного дела против Михаила Воловича, руководителя ООО «Строймонтаж», по обвинениям в мошенничестве и коммерческом подкупе при строительстве ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске.

Обвинения касаются совершения преступлений, предусмотренных статьями 204 частью 8 (2 эпизода) и 159 частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции, подсудимый Михаил Волович обвиняется в хищении целевых денежных средств на сумму почти 287 миллионов рублей, выделенных для финансирования строительства «Многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко». Эти средства должны были использоваться для выполнения подрядных работ на объекте.

Также Воловичу предъявлены обвинения в получении коммерческого подкупа путем вымогательства на сумму более 6,7 миллионов рублей от различных организаций, используя свое служебное положение.

Обвинения основаны на том, что подсудимый требовал дополнительные средства за нерасторжение договоров аренды строительной техники и подписывал акты выполненных работ с целью получения незаконной выгоды. В ходе судебного заседания Михаил Волович признал свою частичную вину по предъявленным обвинениям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителю Новосибирска пришёл штраф за неправильную парковку в Москве, на которой он не был.