Жителю Новосибирска пришёл штраф за неправильную парковку в Москве, на которой он не был

Житель Новосибирска получил штраф в 1500 рублей за неправильную парковку в Москве, — в этот момент он отдыхал в Шерегеше на том самом автомобиле.

Житель Новосибирска Олег (имя изменено по просьбе собеседника) получил штраф за неправильную парковку в Москве 16 марта, хотя там никогда не был на своём автомобиле. Об этом он рассказал корреспонденту Сиб.фм.

Нарушение зафиксировали якобы 8 марта, однако, по его словам, с 7 по 9 марта он отдыхал в Шерегеше, куда поехал на своём автомобиле Kia K5.

«С 7 по 9 марта я был в Шерегеше на этой машине. Приходит мне штраф на Госуслугах за неправильную парковку в Москве. Смотрю, госномер мой, паспорт машины мой, фамилия моя, модель машины такая же, как у меня. На карте отмечена точка, где я якобы неправильно припарковался, но фотографии не прикреплены», — делится мужчина.

Мужчина попросил юриста разобраться в данной ситуации. Выяснилось, что штраф выписан Московской административной дорожной инспекцией, которая принадлежит столичной мэрии.





«Позвонили туда, сказали, что можем подтвердить с помощью GPS, что в Москве не были. Они сказали: "ой, ничего не делайте, это, наверное, сбой на Госуслугах"», — отметил Олег.

Собеседник предположил, что это, возможно, некая схема мошенничества.

«Сидит сотрудник, набивает любые номера, фотографию не прикладывает. Любому человеку прилетает штраф, а он его оплачивает, пока есть льготный период. А кто повнимательнее, звонит и обжалует», — предположил сибиряк.

После обращения, по словам Олега, штраф пока не аннулировали.

Как ранее писал Сиб.фм, рэпер из Новосибирска Дава в третий раз получил штраф за неправильную парковку.