В Новосибирской области 340 туристов попросили о помощи МЧС

Каждый год спасатели ГУ МЧС России по Новосибирской области ведут учёт туристов, которые отправляются в пешеходные экспедиции. Несколько групп отправились в поход в 2024 году.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что за помощью только с начала 2024 года обратились 17 организованных групп. В общей сложности в них вошли 341 человек, из которых 265 – это дети. Поэтому за пешими маршрутами, где школьники, в спасательном ведомстве следили с особой тщательностью.

«За безопасностью движения каждой тургруппы следили специалисты единых дежурно-диспетчерских служб, поисково-спасательных формирований и местных пожарно-спасательных подразделений. Происшествий ни на одном из зарегистрированных маршрутов не произошло», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели напоминают, что о предстоящем пешем походе участники похода обязаны их предупредить. Особенно это правило касается сложных горных маршрутов. В некоторых случаях своевременно подоспевшая помощь может спасти много жизней.

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