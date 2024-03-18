В Новосибирской области житель Татарского района погасил долг и улетел в Африку

Житель Татарского района Новосибирской области погасил долг и улетел в Африку.

По данным ГУФССП России по Новосибирской области, мужчина из села Татарского района Новосибирской области пришел на прием к судебному приставу, чтобы погасить остаток давнего долга и уехать в командировку в Африку.

Сообщается, что 34-летний мужчина самостоятельно, но нерегулярно вносил платежи для погашения задолженности, при этом по постановлению судебного пристава-исполнителя производились незначительные удержания с его банковских карт.

Недавно на прием пришел должник и попросил выдать квитанцию на остаток долга. Мужчина сообщил, что в ближайшее время планирует уехать на заработки в Африку, но у него есть ограничение на выезд за пределы РФ от судебного пристава. В тот же день гражданин оплатил остаток долга в 280 тысяч рублей и исполнительский сбор в 26 тысяч рублей. Как только деньги поступили на депозитный счет ведомства, все ограничения и запреты в отношении гражданина сняли.

Напомним, что из Новосибирска восемь мигрантов отправились в зону СВО.