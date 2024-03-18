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общество

В новосибирском дельфинарии акул накормили блинами на Масленицу

Фото и видео предоставлено Новосибирским дельфинарием

В новосибирском Центре океанологии и морской биологии «Дельфиния»‎ 17 марта отпраздновали Масленицу: акул и экзотических рыб накормили блинами.

В Новосибирском дельфинарии уже четвёртый год подряд для акул и других рыб кормят «морскими» блинами. Их готовят по специальной рецептуре из кальмаров. Репетировать праздничное пиршество начинают ещё в феврале.

Фото В новосибирском дельфинарии акул накормили блинами на Масленицу 2

Фото В новосибирском дельфинарии акул накормили блинами на Масленицу 3

Блины из морских гадов – это деликатес. Ихтиопатолог Елена Жабина рассказывает, что их делают из дефростированного кальмара, которому придают нужную форму.

Для праздничного кормления акул используют специальную банку, куда помещают готовое кушанье. После этого дайвер опускается к морским жителям и раздаёт каждому по положенной порции.

За этой процедурой в минувшее воскресенье с удовольствием наблюдали гости дельфинария. Праздничное кормление вызвало овации у маленьких гостей морской Масленицы.

Стоит отметить, что Новосибирск стал первым городом в мире, в котором жители океанариума празднуют Масленицу.

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Елена Отмахова
журналист

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