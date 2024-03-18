В НСО пьяница за нравоучения порезал своих бабушку с дедушкой

В Коченевском районе 23-летний житель едва не убил пожилых родственников.

Денис Торопов — «герой» этой истории, живет в поселке Речник, пьет, употребляет наркотики, не работает, за что его попрекали бабушка и дедушка. В очередной раз нравоучения начались, когда парень опять был «под градусом». Не выдержав обидных для себя слов, он схватил нож и по пять раз ударил им родственников.

На крики сбежались соседи, которые и спугнули преступника — его поймали через пару дней, сообщают в Telegram-канале «Экстренный НСК» 18 марта. Информацию подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области. Пострадавших спасли.

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