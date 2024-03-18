Жительница Новосибирска выиграла телевизор в лотерее на выборах президента

Жительница Новосибирска Ирина Гаданюк стала счастливым обладателем нового телевизора благодаря участию в лотерее на выборах.

Розыгрыш призов, включая телевизор, микроволновку и чайник, был организован на ее избирательном участке в «Пригородном просторе» сельсовета. Ирина работает менеджером по сувенирной продукции в «Городском бюро рекламы». Изначально она не поверила, когда ей сообщили о выигрыше.

«Когда мне позвонили с избирательного участка и сообщили, что я выиграла телевизор, не поверила, думала, телефонные мошенники, но когда мне сказали, что можно прийти прямо сейчас забрать подарок, то эмоциям не было предела», — рассказала женщина.

Эта лотерея не единственное мероприятие в Новосибирской области, где жители могут выиграть ценные призы. Также проходила историческая викторина, где победители могли получить квартиру или автомобиль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин после обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента.