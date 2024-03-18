Жителю НСО грозит до двух лет лишения свободы за незаконную добычу рыбы

В Новосибирской области задержали местного жителя за незаконную добычу рыбы.

По данным Транспортной полиции Сибири, в районе села Сосновка сотрудники ЛО МВД России в речном порту Новосибирска задержали 31-летнего местного жителя — он подозревается в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Сообщается, что мужчина незаконно добыл 36 экземпляров судака и налима. По заключению специалистов природоохранного ведомства его действия нанесли ущерб биологическим ресурсам на сумму свыше 116 тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело — за незаконную добычу водных биологических ресурсов ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске рыбака могут посадить на два года за незаконно добытую рыбу.