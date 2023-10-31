В Новосибирске рыбака могут посадить на два года за незаконно добытую рыбу

Новосибирские транспортные полицейские изъяли у местного жителя около 50 килограммов незаконно добытой рыбы.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Рыболов» в Ордынском районе Новосибирской области сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска задержали 41-летнего местного жителя, который вблизи села Абрашино с помощью ставных сетей и резиновой лодки выловил почти 50 килограммов рыбы. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО в социальной сети «ВКонтакте».

Специалистами природоохранного ведомства установлен ущерб, причиненный природной среде в результате противоправной деятельности – он превысил 100 тысяч рублей.

Транспортными полицейскими решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела — за незаконную добычу установлено наказание в виде лишения свободы на два года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области приговорили водителя, раздавившего палатку с рыбаком на озере Чаны.