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общество

Арбитражный суд арестовал счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск»

Фото: Pexels.com

Арбитражный суд арестовал счета учредителей компании «Экологии-Новосибирск» в рамках дела о банкротстве по ходатайству компании «Экосервис».

Общая сумма ареста составляет 874,19 млн рублей, кроме банковских счетов также арестована недвижимость. Также ограничена возможность продажи акций и долей организации.

Запрет на продажу вынесен в отношении следующих лиц: Татьяны Бобыревой, Юрия Туктарова, Игоря Фраинта, Дениса Карасева, Игоря Коваля, Андрея Чемодурова, Кирилла Гапеева, Игоря Снегурова и Дмитрия Доева.

Напомним, что часть компании «Экологии-Новосибирск» принадлежит группе «ВИС», которая ранее являлась региональным оператором по вывозу мусора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у некоторых мигрантов могут забрать патенты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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