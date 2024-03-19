Арбитражный суд арестовал счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск»

Арбитражный суд арестовал счета учредителей компании «Экологии-Новосибирск» в рамках дела о банкротстве по ходатайству компании «Экосервис».

Общая сумма ареста составляет 874,19 млн рублей, кроме банковских счетов также арестована недвижимость. Также ограничена возможность продажи акций и долей организации.

Запрет на продажу вынесен в отношении следующих лиц: Татьяны Бобыревой, Юрия Туктарова, Игоря Фраинта, Дениса Карасева, Игоря Коваля, Андрея Чемодурова, Кирилла Гапеева, Игоря Снегурова и Дмитрия Доева.

Напомним, что часть компании «Экологии-Новосибирск» принадлежит группе «ВИС», которая ранее являлась региональным оператором по вывозу мусора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у некоторых мигрантов могут забрать патенты.