В Новосибирске у некоторых мигрантов могут забрать патенты

Повторно обратиться за патентом после аннулирования можно только через год.

В Новосибирской области иностранным гражданам могут аннулировать патенты, если они не отправят уведомление о трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По федеральному законодательству, после получения патента иностранный гражданин обязан отправить уведомление о своем трудоустройстве в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, патент может быть аннулирован.

В полиции рассказали, что в случае аннулирования патента иностранный гражданин обязан покинуть территорию России.

Повторно обратиться за патентом после аннулирования можно только через год. В противном случае мигранта могут выслать принудительно, если он отказывается покинуть страну.

Ранее стало известно, что показала проверка «Небара» в Новосибирске после скандала.