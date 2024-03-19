В Новосибирске у некоторых мигрантов могут забрать патенты

Повторно обратиться за патентом после аннулирования можно только через год.
В Новосибирской области иностранным гражданам могут аннулировать патенты, если они не отправят уведомление о трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По федеральному законодательству, после получения патента иностранный гражданин обязан отправить уведомление о своем трудоустройстве в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, патент может быть аннулирован.
В полиции рассказали, что в случае аннулирования патента иностранный гражданин обязан покинуть территорию России.
Повторно обратиться за патентом после аннулирования можно только через год. В противном случае мигранта могут выслать принудительно, если он отказывается покинуть страну.
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