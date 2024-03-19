Инженер из Новосибирска создал дом на колесах собственными руками

Инженер из Новосибирска Андрей Тимофеев завершил создание уникального проекта, построив свой собственный дом на колесах.

Возраст 39 лет не помешал Андрею воплотить свою идею, которая зародилась в 2018 году, когда он стал искать варианты недвижимости. Оценив все расходы, он понял, что его финансовые возможности ограничены, и он может себе позволить лишь половину квартиры на окраине Новосибирска. Это стало толчком к самостоятельному созданию жилья.

Андрей разработал металлическую конструкцию, утеплил ее пенопластом и облицовал сайдингом. Затем он приступил к внутреннему оформлению, изготовив мебель, установив печь и оборудовав дом солнечными батареями для электропитания и соляркой для отопления. В результате получилась уютная квартира-студия на колесах с полноценной кухней, спальней, биотуалетом и душем.

Жена Андрея поддержала его инициативу, и теперь всей семье, включая двух детей, комфортно жить в этом уникальном доме. Общие затраты на проект составили 1,5 миллиона рублей.

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