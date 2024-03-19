Из-за проблем с линией в Новосибирске встали трамваи

Сегодня, 19 марта, утром на остановке «Новосибирск-Западный» произошел инцидент с несколькими трамваями.

Инцидент произошел около 8.00 утра. Из-за неисправности контактной сети на месте остановки собрались трамваи маршрутов №8, 15 и 18. Это привело к временным неудобствам для многих жителей Новосибирска, которые не смогли вовремя добраться до работы.

Сотрудники диспетчерской службы информировали пассажиров о причинах задержек и предпринимали меры для устранения неполадок в работе контактной сети.

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