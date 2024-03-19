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общество

В Новосибирске рассказали, когда объявят конкурс на проектирование Дзержинской линии

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Власти уже подготовили техническое задание.

В Новосибирске в скором времени будет объявлен конкурс на проектирование Дзержинской линии метро и метродепо.

Сообщается, что власти города уже разработали техническое задание для этого проекта.

Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов высказался по этому поводу в ходе заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального Заксобрания. Он отметил, что планируется провести конкурсные процедуры до мая текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что станцию «Спортивная» в Новосибирске начнут готовить к сдаче в мае.

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Игорь Кириченко
Журналист

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