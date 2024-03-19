Карты студентов в Новосибирске переходят на онлайн

На «умный» формат работы переведут студенческие карты в Новосибирске.

Переход произойдет автоматически — при очередной оплате проезда в наземном пассажирском транспорте, сообщили 18 марта в пресс-службе администрации города. Там пояснили, что благодаря этому использование карт станет удобнее. Самое главное, что появится возможность пополнять ее дистанционно — в таком формате не нужно платить комиссию.

Положить деньги на счет карты можно будет в мобильном приложении «Транспортная карта» (доступно для устройств на базе iOS и Android), в личном кабинете пользователя на сайте.

Ранее мы рассказывали, что в новом учебном году в Новосибирской области бесплатно получать профессию смогут на 500 студентов больше, чем в этом.