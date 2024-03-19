Мертвого новорожденного нашли на насосной станции в Новой Москве

В Новой Москве выясняют обстоятельство смерти младенца, тело которого обнаружили на насосной станции.

Труп ребенка на насосной станции нашли во время проведения работ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию столичной прокуратуры.

«На улице Солнечной в Новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело новорожденного младенца», — сказали в пресс-службе ведомства.

Причина смерти новорожденного будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. На месте обнаружения детского тела работают сотрудники правоохранительных органов. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле прокуратуры.

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