На 3 улицах Новосибирска запретят парковку

В Центральном округе Новосибирска запретят парковку на трех улицах в конце марта.

Как сообщают в городском управлении автомобильных дорог, для эффективной уборки дорожной сети с 29 марта вводится запрет остановки транспорта на улице Урицкого — от здания № 12/2 до дома № 39 и в обратном направлении в Железнодорожном районе, на Крылова — от дома № 71/1 до дома № 41 и в обратном направлении в Центральном районе, вдоль детской городской клинической больницы № 3 на улице Кубовой, 99/2 в Заельцовском районе.

Автомобилистов призывают быть внимательными и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ранее мы рассказывали, что парковка на площади Ленина в Новосибирске стала платной для всех, кроме инвалидов.