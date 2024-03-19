На Октябрьском мосту в Новосибирске временно ограничат движение грузовых автомобилей

На прилегающих территориях установят соответствующие дорожные знаки.

В связи с плановыми работами по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске с начала следующей недели будет временно ограничено движение грузовых автомобилей. Об этом сообщил на аппаратном совещании начальник департамента управления автомобильными дорогами Сергей Эпов.

Для информирования водителей на прилегающих территориях будут установлены соответствующие дорожные знаки. Ограничение для грузовиков направлено на увеличение пропускной способности и обеспечение более эффективного движения на мосту.

Кроме того, специалисты проводят анализ работы светофорной системы около Октябрьского моста с целью оптимизации режима работы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области заработал роботизированный комплекс по выращиванию роз.